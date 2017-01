Tom Jones scaricato da "The Voice Uk": "Non è questo il modo di comportarsi"

Per Tom Jones l'avventura nell'edizione inglese di " The Voice " finisce qui. Peccato che il cantante gallese abbia appreso della sua sostituzione dai media e questa cosa lo abbia fatto andare su tutte le furie. "Come parte di una squadra mi ero organizzato per la quinta stagione - ha scritto in post su Facebook -, essere informato sarebbe stato doveroso e rispettoso. E' un comportamento al di sotto degli standard".

Sulla poltrona girevole di "The Voice" Jones sedeva da quattro stagioni e nulla gli aveva fatto pensare che non ci sarebbe stato per la quinta. Quando è stato annunciato il cast della prossima edizione, con Boy George e Paloma Faith accanto ai confermati Ricky Wilson e Will.i.am, il cantante di "Delilah" e "Sex Bomb" non voleva crederci.



"Avendo affrontato molti cambiamenti nella mia vita supporto e ammiro i cambi creativi. Ma essere informato sarebbe stato doveroso e rispettoso della mia persona, è una parte importante delle relazioni creative. Il comportamento dei dirigenti, al di sotto di qualsiasi standard, è veramente deludente". Dopo essersi sfogato contro i responsabili del programma, Jones ha però ribadito la sua ammirazione per i concorrenti e per lo staff e augurato tutto il meglio al programma.



E la Bbc? Dalla tv inglese respingono al mittente le accuse di scarsa sensibilità, affermando di aver scelto il cast definitivo "solo mercoledì e il team di Tom Jones è stato informato giovedì mattina. Solo che a quel punto le voci già correvano...