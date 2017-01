Tiziano Ferro: "Penso sempre all'amore e voglio diventare papà"

10:58 - Nello studio di "Verissimo", ospitando Alessandra Amoroso, Silvia Toffanin aveva lanciato l'invito anche a Tiziano Ferro: "Ci piacerebbe averlo qui". Bene, il cantante ha risposto all'appello e il 10 gennaio su Canale 5 si è raccontato tra vita privata e lavoro: "Penso sempre all'amore, mi piacerebbe moltissimo diventare papà. Sogno spesso di avere un figlio, anzi, più spesso una figlia".

"Mi trovo a immaginarmi questo figlio o figlia - ha raccontato Tiziano - negli atti pratici della vita di tutti i giorni, accanto a me in un bar mentre bevo un caffè, a passeggio o mentre interagisce con i miei cari".



Ma come reagirebbe se volesse seguire le orme del padre? "All'inizio avrei paura, gli direi che è una strada complicata. Vedrei in lui la difficoltà di essere mio figlio. Sempre a dover dimostrare di essere all'altezza. Detto questo, però, spero di avere, invece, la lucidità di vivere la sua scelta come qualcosa di bello e di essere di supporto".



Quanto alla scelta di dichiarare la sua omosessualità, ha sottolineato: "Quello che ho scelto di fare è di essere libero, guardandomi dentro e facendo un percorso. Ho capito che era più facile fare quel percorso e non un altro. Se questo può essere di aiuto per gli altri ne sono felice, ma da qui a considerarmi un esempio, non so".