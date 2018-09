Non accenna a placarsi la discussione tra Emanuela Tittocchia, ex volto di Centovetrine, e Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello 11. Dopo le reciproche accuse di tradimento che i due si sono scambiati nei mesi passati, nel salotto di Barbara D’Urso è andato in scena un altro atto della querelle. “Ci sono rimasto male e me la sono presa perché era chiaro ci fosse del tenero” ha detto lui, ma la Tittocchia non ci sta: “Dopo le foto delle sue serate non mi sono più fidata”.



Un’accusa che il deejay respinge e rimanda alla mittente: “Non sono io che mi sono baciato con un paparazzo e comunque lavorando in discoteca è normale avere tante ragazze intorno”. Un amore durato pochi giorni, ma che potrebbe riaccendersi almeno a sentire Emanuela: “Mi è sempre piaciuto e mi piace ancora adesso”.