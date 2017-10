Tinì Cansino, da pin-up a opinionista di "Uomini e Donne"

Gli appassionati di " Uomini e Donne " la conoscono come opinionista del trono over, ma Tinì Cansino ha un passato televisivo come pin-up. Negli Anni Ottanta, giovanissima, divenne famosa come una delle prorompenti ragazze fast food di " Drive In " e con i suoi costumini ridotti scaldò le fantasie di una generazione di italiani. "Ero appena arrivata in Italia, avevo solo vent'anni: il successo mi travolse" ha raccontato a Spy.

Dal 1983 al 1988 fu una presenza fissa del programma, insieme ad altre bellissime dell'epoca, ma l'etichetta di bellona tutta curve le va stretta: "Non mi sentivo affatto una bomba sexy. Ero troppo giovane e non mi apprezzavo più di tanto, non avevo una gran stima di me stessa. Spesso mi sentivo in imbarazzo". Una volta chiuso il programma, però, decise di allontanarsi dalle scene. "Dovevo gestire un eccesso di notorietà, cercavo un equilibrio ma non era facile. Pochi mesi dopo la fine di 'Drive In' rimasi incinta e fu inevitabile ritirarmi" ha raccontato al settimanale.



Nessun rimpianto per quella scelta, anche se tornare in tv non è stato affatto facile: "Non nascondo che è stato complicato. Non è semplice trovare lavoro al giorno d'oggi. Sono stata io a propormi a Maria De Filippi per 'Uomini e Donne', non senza timori. Invece mi ha accolto nella sua grande famiglia". In studio Tinì commenta le storie d'amore di dame e cavalieri, ma per quanto rigurada la sua vita privata preferisce rimanere sul vago: "Sono innamorata dell'amore, non posso dire di più".