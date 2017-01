Tina Fey concede ad Amy Schumer un vero bacio... accademico

Un premio speciale per Amy Schumer ai Peabody Awards, i premi assegnati ogni anno a chi si è distinto nell'ambito di trasmissioni televisive e radiofoniche. L'attrice, che è stata premiata per il suo programma "Inside Amy Schumer" ha ricevuto il premio da Tina Fey, che ha aggiunto un proprio bonus: un lungo e appassionato bacio sulle labbra della collega. "volevo succhiarle l'anima con un fantastico bacio lesbo sul palco" ha detto.

Secondo la Fey, Amy Schumer in questo momento è "l'affare più grosso nel mondo della commedia". Ed è talmente convinta di questo che sul palco dei Paebody ha voluto mostrarlo... fisicamente. "Volevo essere qui a tutti costi questa sera - ha detto la Fey -, e nutrirmi della sua giovinezza in una maniera un po' a-la Madonna, succhiando la sua anima via dal corpo con un bacio lesbo". L'anima non l'avrà succhiata via, ma intanto quello della premiazione della Schumer è diventato il momento clou delle premiazioni.