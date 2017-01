Tina Cipollari: "Nessuna crisi matrimoniale"

"Quest'anno il programma mi sembra più frizzante - racconta Tina - la Spagna con i suoi colori variopinti ha reso l'atmosfera più caliente. E i nuovi tronisti mi sembrano puliti e sinceri". In una corteggiatrice cosa la infastidisce? "La troppa sicurezza e la gelosia, in un tronista invece la falsità e giocare con i sentimenti delle ragazze".



Nel cuore della Cipollari sono rimasti pochi ragazzi: "Cristian e Tara mi hanno commosso ultimamente". L'opinionista si definisce "vera, schietta, esuberante e libera". Ammette di essere anche un po' gelosa: "Quanto basta, come gli ingredienti di un perfetto dolce" e a chi insinua che il matrimonio sia al capolinea risponde: "Le persone dovrebbero pensare alla propria vita, non a quella degli altri...".