E' bastata una provocazione sulla preferenza tra Nicolò Raniolo e Nicolò Fabbri, due dei nuovi volti di "Uomini e Donne" per scatenare un divertente intervento di Tina Cipollari, che chiude il discorso confermando: "Mi piace l'uomo latino, mediterraneo". Nel salotto di Maria De Filippi l'opinionista è intervenuta per un commento sui due nuovi tronisti distinguendo tra uno (Raniolo) troppo sicuro di sé, che se la tira e l'altro più "orsacchiotto" e alla mano. Di fronte però alle continue battute di Gianni, Tina non è riuscita a trattenersi e si è lasciata andare a degli apprezzamenti più espliciti che hanno scatenato l'ilarità del pubblico in studio.