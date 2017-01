Tila Tequila allatta.. sui social

E' diventata mamma della piccola Isabella Monroe Nguyen il 18 novembre. E dopo aver condiviso il pancione esplosivo sui social l'ex stellina di Mtv Tila Tequila non poteva non mostrarsi mentre allatta la prima figlia. Con tanto di seno in bella vista. D'altronde la starlette ha fatto delle sue tette la sua fortuna, perché non mostrale anche in questa occasione?