The Winner Is, i momenti più belli della grande finale

Riviviamo i momenti più belli che hanno portato al trionfo di Salvatore Lampitelli, campione dell’edizione 2017 di The Winner Is, la gara di canto condotta da Gerry Scotti su Canale 5, con un montepremi di 150 mila euro. Secondi classificati i Blonde Brothers. Il padrone di casa ci ha tenuto a ringraziare i suoi due compagni di viaggio, Mara Maionchi ed Alfonso Signorini, preziosi opinionisti della competizione. Emozionante, al momento dell'esibizione di Canino, con Love Me Tender di Elvis Presley, l'ingresso a sorpresa di Rita Pavone. Quindi, è stato il turno di Lampitelli, che ha cantato Deborah, in coppia con Fausto Leali. Belli anche i duetti di: Valentina con Chiara, per la canzone Due Respiri e i Blond Brothers con Alessio Bernabei, per la canzone Noi Siamo Infinito.