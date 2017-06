The winner is, Gerry Scotti: "Vi prometto emozioni e tuffi al cuore"

"Un programma che offre più emozioni di un qualsiasi festival". Gerry Scotti è pronto per " The winner is " che parte dal 15 giugno in prime time su Canale 5 . I compagni di viaggio sono Mara Maionchi e Alfonso Signorini . "Il programma vive molto di sensazioni e prometto ai telespettatori un continuo su e giù di emozioni, tra tuffi al cuore e pugni allo stomaco", assicura il conduttore.

In ognuna delle 5 puntate otto aspiranti cantanti si esibiranno dal vivo e al termine di ogni performance dovranno scegliere se accettare una somma di denaro, rinunciando di fatto alla gara, oppure continuare a credere nel proprio talento affidandosi al verdetto dei 100 giurati chiamati a valutarli. "E' una vera e propria gara di canto come quelle che si facevano una volta - spiega all'Ansa Gerry - Non vogliamo coltivare un talento ma solo aprire una porta a chi magari ne ha presa una in faccia. Non ci saranno solo giovani: anche a 70 anni si può desiderare di avere un'altra occasione. E anticipo che il sacro fuoco dell'arte spinge la maggior parte dei partecipanti a rifiutare i soldi e credere in se stessi".

In The winner is il padrone di casa stemperarà la tensione della competizione mentre ad aggiungere un pizzico di "cattiveria" ci penseranno la Maionchi e Signorini. "La gara sarà piena di colpi di scena, ma io sarò il solito Gerry - continua - nel programma racconteremo molte storie e io dovròtenere alto il morale dei partecipanti, Mara sarà invece l'unica che oltre ai 100 giurati potrà votare, e come sempre non le manderà a dire, sebbene mostreremo anche il suo lato di mamma e consigliera. Signorini l'ho voluto io, perché desideravo che anche il pubblico avesse una voce a rappresentarlo".

E' più divertente condurre un quiz o mettersi a disposizione del talento degli altri? "Questo lavoro mi ha dato la possibilità di stare vicino alla gente comune, senza sbeffeggiare nessuno, trattando tutti con rispetto. Io incoraggio le persone, do loro un abbraccio, una pacca sulla spalla. E lo faccio sempre, nei quiz e anche in questo programma".