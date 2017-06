La gente lo ricorda per "Brutta", il brano che presentò al Festival di Sanremo nel 1992. Ma Alessandro Canino è un cantautore che ha fatto molto altro. E' lui il vincitore della terza puntata di "The Winner Is", lo show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Oltre al suo cavallo di battaglia ha mostrato doti di interprete con brani celebri come "Adesso tu" di Eros Ramazzotti e "Diavolo in me" di Zucchero.