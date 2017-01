The Walking Dead, confermata la settima stagione

"Siamo orgogliosi di condividere questo show con i fan che sono così appassionati, comunicativi e fedeli" ha annunciato il il presidente della AMC Charlie Collier "Gliene siamo grati, così come ringraziamo il talento e gli sforzi di tutte quelle persone che rendono possibile questo show. Quindi, The Walking Dead prosegue".



L'affetto del pubblico per "The Walking Dead" negli anni è aumentato, e stagione dopo stagione è cresciuto il numero di fan. Ad ottobre il primo episodio della sesta stagione ha infatti tenuto incollati al piccolo schermo quasi 15 milioni di americani. Un successo che sembra proprio destinato a non morire tanto presto.