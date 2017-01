The Vamps a "Live a casa tua"

The Vamps, gruppo pop rock britannico del momento, saranno i prossimi protagonisti di TIMmusic - Live a casa tua, il programma di Italia 1 che tutte le settimane (il sabato mattina, alle ore 11:50) porta un cantante o un gruppo famoso nel salotto di un fan per un mini concerto esclusivo. Per molti un sogno inarrivabile che magicamente si realizzerà il 31 ottobre. E fino al 2 novembre si può invitare Francesca Michielin.