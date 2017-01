9 settembre 2015 The Rock si improvvisa bagnino fuori dal set per i suoi cani L'attore, prossimo protagonista dell'adattamento cinematografico di "Baywatch", si improvvisa bagnino per i suoi cuccioli che rischiavano di annegare Tweet google 0 Invia ad un amico

10:21 - Dwayne Johnson, alias The Rock, si è improvvisato bagnino per i suoi cuccioli, che rischiavano di annegare in piscina. L'attore, che sarà protagonista dell'adattamento cinematografico di "Baywatch", si è tuffato completamente vestito, danneggiando il cellulare che aveva in tasca. Uno dei cani "mi ha guardato come per dire 'Grazie a Dio non c'è stato bisogno della respirazione bocca a bocca'", ha commentato ironicamente la star sul web.

Dwayne Johnson ha raccontato su Instagram il suo bizzarro weekend della Festa dei Lavoratori, trascorso, suo malgrado, a fare le prove da bagnino in vista del prossimo film, le cui riprese inizieranno all'inizio del 2016.



L'attore, abituato a rivestire i panni dell'eroe al cinema, ha salvato dall'annegamento i due cuccioli di bulldog francese che aveva appena adottato e portato a casa. I cagnolini non avevano familiarizzato ancora abbastanza con il nuovo ambiente, tanto da scivolare in piscina. Uno dei due cani non è riuscito a nuotare - come spiega The Rock nella lunga nota che accompagna la foto che testimonia il salvataggio - ed è finito sul fondo della vasca nella parte più profonda.



Solo il tempestivo intervento dell'attore ha evitato il peggio. Una volta riportati a galla i suoi cuccioli, Dwayne Johnson ha scritto sul web "Un paio di lezioni che ho imparato oggi", chiudendo il suo post con la consueta ironia: "Quando hai l'istinto di salvare la vita ai tuoi cuccioli, prima di tuffarti, cerca di mettere in salvo il tuo cellulare. Non lasciarlo in tasca... come ho fatto io".