The Lady 2, Lory Del Santo alla ricerca del cast perfetto

10:47 - Grande attesa per la seconda stagione di "The Lady", la webserie cult-trash di Lory Del Santo. Ai provini si sono presentati in tanti, ognuno con il proprio 'talento' e la propria specialità da mostrare alla regista. Tra questi Drag Milady, drag queen con la passione del rosso, e la coppia di 'manzi' che passano le loro giornate tra la palestra e il parrucchiere.

Aspiranti attori e artisti, erano tutti in fila per conquistare il loro ruolo in "The Lady 2". La regista Lory Del Santo, affiancata dal compagno Marco Cucolo e dall'amica Guendalina Canessa, ha valutato attentamente le inclinazioni di tutti, per tirare fuori il meglio da ognuno di loro.



A colpirla subito è stata Drag Milady, creatura della notte dal fascino androgino. "Ho visto dalla porta che andavi bene. Hai un bellissimo viso e secondo me stai bene con qualsiasi taglio, ma con i capelli corti mi piaci molto" ha esordito Lory "Sicuramente ti metterò in The Lady 2. Hai due occhi pazzeschi, voglio questo trucco sul set".



Anche Chloe, di professione accompagnatrice, pensa di avere tanto da dare e vuole sfondare come attrice. Con il suo look animalier e le movenze latine è pronta a tutto per farsi notare. Così come i 'manzi', una coppia di ragazzi che vivono praticamente in simbiosi: "Siamo fatti l'uno per l'altro, facciamo sempre le cose insieme e stiamo ore in palestra. Per Lory faremmo di tutto".