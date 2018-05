The Kolors: “Per entrare ad Amici abbiamo falsificato la carta d’identità”

“Cantare su questo palco è sempre una grande emozione”, così Stash and The Kolors tornano nello studio di Amici per la puntata speciale di Verissimo. La band si esibisce nella loro più grande hit “Every Time” alla presenza di Silvia Toffanin e di Maria De Filippi. Stash poi, stuzzicato da Maria, racconta alcuni retroscena sul loro ingresso nel programma: “Per entrare ad Amici credevo che bisognasse avere al massimo 25 anni e io ne avevo fatti da poco 26, ma la media della band era di 25 così ho pensato di falsificare la mia carta d’identità con una fotocopiatrice, ma non c’era bisogno”. E Maria scherza: “E’ un problema che si è creato lui da solo eh”. Il gruppo ha poi ringraziato la conduttrice dicendole: “E’ stata Maria la prima a farmi credere in me stesso, lei è Rock&Roll”.