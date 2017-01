The Kolors, dal talent ai dischi di platino: l'ascesa di Stash e soci in un instant movie

I The Kolors sbarcano su Italia 1, domenica 8 novembre, in prima serata, per l'instant-movie loro dedicato: " Stash & The Kolors ". La band rivelazione dell'anno aprirà il suo mondo ai fan con immagini inedite del suo tour, dietro le quinte e interviste a cuore aperto. Non mancheranno incontri con big della musica, da Elisa a Francesco Renga, e un viaggio a ritroso nel passato di Stash, frotman e qui anche voce narrante, Alex e Daniele.

Dopo il successo di "Amici 14" e dopo essere stati in cima alla classifica degli album più venduti per ben 12 settimane, con tre dischi di platino all'attivo, i The Kolors si apriranno ai fan come mai fatto prima. L'instant-movie di Italia 1 farà conoscere gli aspetti più privati della vita della band, raccontando la sua prima estate da protagonista della musica: dalle paure e l'adrenalina del debutto all'Auditorium Parco della Musica di Roma, alla crisi improvvisa di Stash, che ha rischiato di compromettere la serata di Salerno.



Ma non ci sarà solo la musica e la ricerca del suono perfetto da parte di Fiordispino e soci in questo speciale, che farà scoprire anche gli affetti e la vita quotidiana dei membri della band, ripercorrendo con loro tappe e luoghi importanti per la loro carriera, dalla città di Milano, che li ha visti esibirsi prima di emergere e che è diventata da qualche anno la loro casa, a Londra, che da sempre ha ispirato la musica e lo stile dei The Kolors.