The Girlfriend Experience, la nipote di Elvis diventa escort per la serie scandalo

Riley Keough, primogenita di Lisa Marie Presley, nata 26 anni fa dal primo matrimonio della figlia di Elvis con Danny Keough, interpreta Christine Reade, una studentessa di legge che studia all'Università di Chicago e sta compiendo il suo praticantato in un famoso studio legale. La ragazza viene introdotta da un'amica nel mondo delle escort, attratta dalla possibilità di guadagnare molto in breve tempo. Christine inizia a vivere una doppia vita, diventando quasi una confidente per alcuni dei clienti del servizio di cui fa parte, chiamato "Girlfriend Experience".



Per Riley Keough si tratta del debutto televisivo, mentre l'attrice, che ha mosso i primi passi in carriera come modella, ha in curriculum diverse apparizioni cinematografiche, tra cui "Magic Mike" del 2012, diretta proprio da Steven Soderbergh, e "Mad Max: Fury Road", nel 2015.