The Big Bang Theory, la decima stagione in anteprima su Infinity dal 10 gennaio

Le esilaranti avventure generate dalle menti così brillanti quanto socialmente inette delle quattro geniali star, che in questi dieci lunghi anni hanno reso giustizia ai nerd, torneranno a popolare l’iconico soggiorno Hofstadter-Cooper e i laboratori ultra moderni del California Institute of Technology che, senza di loro, non sarebbe lo stesso!



Al loro fianco la stravagante Penny (Kaley Cuoco), che ha stravolto e colorato le loro vite a basso voltaggio con la sua sbadataggine e lo straordinario carisma; l’impassibile neurobiologo Amy (Mayim Bialik) che con evidente disagio è riuscita a conquistare il cuore di Sheldon, troppo preso tra meccanica quantistica e relatività; ed infine l’adorabile moglie microbiologo di Howard, Bernadette (Melissa Rauch).



Ideata da Chuck Lorre (“Roseanne”, “Dharma&Greg”, “Two and a Half Men”) e Bill Prady (Dharma&Greg”, “Gilmore Girls”), “The Big Bang Theory” è una sitcom da record grazie ai milioni di fan in tutto il mondo, ai numerosi riconoscimenti vinti e alle innumerevoli nomination ricevute nel corso di queste dieci stagioni, non per ultimo il trionfo ai People's Choice Awards 2016 dove la serie si è aggiudicata i premi per la categoria Favorite Tv Show e Favorite Network Tv Comedy, e a Jim Parson un nuovo premio per la sua magistrale interpretazione (Favorite Comedic Tv Actor).



Sin dal 2007 il serial ci ha abituato alla presenza di volti celebri dello spettacolo, anche in questo caso ritroviamo alcune presenze già note agli appassionati della serie – come Christine Baranski (“Happy Family”, “The Good Wife” e Piume di struzzo, Chicago e Into the Woods) e Laurie Metcalf, nota per il ruolo di Jackie Harris nella sit-com “Roseanne”” – ed altre novità: l’attore di “Breaking Bed” Dean Norris; l’attrice, cantante e doppiatrice Katey Sagal (“Sons of Anarchy”), il comico Jack McBrayer (“30 Rock”), il premio Oscar Keith Carradine che nel 1976 si aggiudicò la statuetta per “I’m easy”, e Judd Hirsch noto per le sue interpretazioni in “Numb3rs” e “Taxi”.