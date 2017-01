Tgcom24: Paolo Liguori nuovo direttore del sistema All News

Il sistema Tgcom24 è un modello che si compone di servizi, collegamenti, inchieste, Tg e breaking news distribuiti su web, mobile, canali televisivi generalisti e tematici ed emittenti radiofoniche.



Alessandro Banfi lascia la guida di TgCom24 per sviluppare - come direttore ad personam - una nuova linea di approfondimenti giornalistici per la Direzione Generale Informazione Mediaset. Nell'immediato assume anche il ruolo di coordinatore del contenitore quotidiano "Pomeriggio Cinque".



Crippa: "Liguori, giornalista di grande esperienza" - "Tgcom24 è un sistema multimediale che in meno di cinque anni è diventato una realtà unica in Italia - ha dichiarato il Direttore Generale Informazione Mediaset, Mauro Crippa -: E' il primo portale di news per la consultazione da smartphone e tablet. Con oltre un milione di utenti quotidiani, si conferma tra i primi grandi brand dell'informazione online, mentre la rete televisiva soddisfa l'esigenza degli utenti più tradizionali con ascolti in continua crescita. Paolo Liguori, giornalista di razza con grande esperienza, eredita una squadra di bravi professionisti, che può ambire a risultati ancora migliori".