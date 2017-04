Teste di Casting: prove da sostenere per entrare nella tribù inuit

Nella nuova puntata di "Teste di Casting", il programma condotto da Radio 105, le vittime credono di partecipare ad un vero e proprio provino per un nuovo ed estremo reality show che vuole valorizzare gli scambi tra le diverse culture del pianeta. I partecipanti dovranno accettare di vivere con degli eschimesi per tre mesi e sostenere dure prove per poter entrare nella tribù degli inuit, accettando i loro usi e costumi. Guarda il video con il finto provino.