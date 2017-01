Tessa Gelisio: "Ambiente sano e stile di vita green, ecco tutti i segreti"

Tessa siamo alla quarta edizione, cosa cambia?

Intanto la regia (Alessandro Baracco, già regista di Target e Le Iene, ndr). C' è una nuova sigla, una nuova grafica, innovazioni nel modo di muovere le telecamere, nel montaggio. E avrò una cartelletta 2.0. Con il logo di 'In Forma' illuminato a led.



Parli di benessere e alimentazione, argomenti che conosci bene...

E' una occasione per teneremi informata e al passo con i tempi. La mia è vera una passione, da vent'anni. Grazie a in Forma ho scoperto anche tante cose nuove. Dagli impianti per i denti alle allergie di primavera.





Sarai coinvolta in delle esterne, puoi anticiparci qualcosa?

Le pulizie di primavera in maniera ecologica. Con pochissimi prodotti come il bicarbonato, l'aceto, il vino bianco, l'acido citrico, il limone e il sapone di Marsiglia. Tutti prodotti naturali a salubri, si pulisce tutto e si risparmia tanto. Senza inquinare. Perché pulendo le case le rendiamo delle bombe chimiche. E' solo una questione di abitudine e di cambiare dei meccanismi. E poi farò la ginnastica al parco con le mamme...





Come è il tuo stile di vita green?

Mangio biologico e di stagione. Dieta mediterranea. Ormai abbiamo perso il collegamento con la stagionalità perché al supermercato troviamo tutto e tutto l'anno. Non ci ricordiamo quelle che sono le stagioni della terra, gli alimenti che ci servono in quel periodo. La natura ci ha dato quelle cose meravigliose che ci servono in quel periodo dell'anno.





Qual il target di donna a cui ti rivolgi?

A quella sempre più attenta al benessere a 360 gradi. Consapevole che il benessere è la cosa più importante. L'aspettativa di vita si è allungata notevolmente ma come si sta male adesso non lo si è mai stati in passato.





Ci saranno anche delle curiosità....

In ogni puntata ci sono tanti ospiti e servizi con piccole chicce per rendere ogni momento della giornata più benefico. Gli esperti ci danno dei piccoli suggerimenti che cambiano la vita.