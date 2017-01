Teresa e Salvatore di "Uomini e Donne" si sono sposati

Fiori d'arancio per Teresa e Salvatore , due dei protagonisti più amati di " Uomini e Donne ". La coppia ha coronato il sogno d'amore con una cerimonia a Palermo . I due hanno aperto il loro momento più bello alle telecamere di " Pomeriggio 5 ". La trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara d'Urso ha infatti mostrato le immagini in diretta delle nozze .

La sposa, in abito bianco è entrata in chiesa visibilmente emozionata e ha raggiunto lo sposo all'altare, anche lui emozionatissimo e con qualche lacrima. "Ce l'abbiamo fatta, ci siamo molto emozionati, abbiamo pianto entrambi, le emozioni non si possono raccontare", raccontano alla d'Urso. "Avrei voluto il mio papà in questo giorno", aggiunge Teresa che no riesce a trattenere le lacrime e che all'altra è stata accompagnata dal fratello.