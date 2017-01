Teo Teocoli, settant'anni tra imitazioni e gag

13:12 - Oggi Teo Teocoli festeggia settant'anni e non ha mai mancato un colpo. Dagli anni del cabaret, alle imitazioni che l'hanno consacrato sul piccolo schermo, senza dimenticare il cinema e la musica. Teocoli è un artista a tutto tondo ma lui stesso si definisce uno che ha "guardato molto lavorare gli altri, con un po' di spirito d'osservazione. Sono un autodidatta, non so niente. Seguo l'intuizione, il balenare immediato di un'idea".

Nonostante sia diventato celebre come comico televisivo l'inizio di Teocoli è rock. Nel 1966 entra a far parte de I Quelli, la futura Premiata Forneria Marconi, che lascia appena un attimo prima che sfondino nel panorama musicale italiano.

Negli Anni Settanta è ospite fisso del Derby di Milano, cabaret-fucina di un'intera generazione di comici. Ma la notorietà arriva nel 1982 in coppia con Massimo Boldi, con il programma tv 'Non lo sapessi ma lo so'. Da quel momento in tv collezione un successo dopo l'altro; 'Drive In', 'Il gioco dei 9', 'Striscia la notizia', 'Scherzi a parte', 'Mai dire gol' e 'Quelli che il calcio', solo per citarne alcuni. Dopo tanta tv adesso Teo ha voglia di tornare al teatro, dove tutto iniziò, ed ha in cantiere il musical "Pasqua in casa Caccamo".