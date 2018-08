Relax e giochi in acqua con la figlia nel mare di Ponza e un compleanno, il 54esimo, festeggiato il 12 agosto circondato dagli amici più cari. E' un'estate intensa per Teo Mammucari , così come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale "Spy". Il conduttore de " Le Iene ", in attesa di tornare in tv, sta ricaricando le pile divertendosi insieme alla piccola Julia , nata dalla relazione con l'ex velina Thais Wiggers .

Sulla tavola da paddle prima rema il papà, poi tocca alla piccola di casa, la figlia nata nel 2008 che il conduttore romano ha avuto dalla relazione con l'ex velina bionda, protagonista con Melissa Satta dal 2005 al 2008 sul bancone di "Striscia la Notizia". Il rapporto tra Teo e Thais è terminato nel 2010 ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Qualche mese fa sono stati visti per le strade del centro di Roma, camminare uno a fianco dell'altra, quasi a far pensare ad un ritorno di fiamma.



Per le sue vacanze, Mammucari ha scelto ancora una volta Ponza, dove era già stato con l'ex compagna nel 2007, per momenti di relax assoluto tra sole, mare e sport. Dopo aver festeggiato i 54 anni vicino agli amici di sempre, tra cui l'attore Marco Giallini e la coppia Ilary Blasi e Francesco Totti, il condutttore è pronto a tornare per un'altra impegnativa stagione sul piccolo schermo.