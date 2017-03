Teo Mammucari, re della burla alla guida de "Lo scherzo perfetto"

Irriverente, coraggioso, astuto, geniale e a volte un po' cattivo. È questo l'identikit del nuovo talent “Lo scherzo perfetto" in onda su Italia 1 da giovedì 9 marzo per 6 prime serate. Ma è anche l'identikit di colui che guida questa gara fuori dagli schemi: Teo Mammucari, il più dissacrante dei conduttori, veterano di scherzi telefonici e supercazzole.

Dopo i talent di canto, ballo, cucina, moda e trucco, arriva quindi un talent show per "scherzatori" provetti. Le audizioni di questo laboratorio di pranks (dall'inglese, "practical jokes") sono affidate a chi di scherzi se ne intende, Marco Balestri. A lui, autore storico di "Scherzi a parte", il compito di selezionare gli aspiranti professionisti di tranelli. Tra le centinaia di persone passate al suo vaglio anche CJ, un bambino di 10 anni e Renzo, un ultrasessantenne siciliano.



Ai 40 prescelti vengono affidati sceneggiature, troupe televisive e strumenti professionali per realizzare scherzi di ogni genere - dal surreale al comico, sino all'horror - sempre secondo la personalità e lo stile di ognuno.



Oltre a Mammucari, ad aspettarli in studio una giuria d'eccezione composta da Gene Gnocchi e Alessia Macari. Gli "scherzatori" migliori - due per ogni puntata - arriveranno poi alla finalissima. Inoltre, anche il web esprimerà la propria preferenza. Dopo la messa in onda su Italia 1, infatti, ogni scherzo sarà caricato sul sito www.loscherzoperfetto.mediaset.it e inevitabile sarà stilare la classifica dei più amati dalla rete.