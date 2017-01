Teo Mammucari conduce la Nuova Cultura Moderna: "Mi piacerebbe Trump tra i personaggi ospiti..."

Ideato per sostituire "Striscia la notizia" durante la pausa estiva, "Cultura Moderna" venne particolarmente apprezzato dai telespettatori e ottenne un grande successo di pubblico. Dal 28 novembre su Italia 1 alle 20.20 il programma torna in una versione rinnovata.



"Resta il principio di fondo", spiega Mammucari: "I concorrenti devono scoprire l'identità di un misterioso personaggio basandosi sugli indizi che ottengono man mano che si esibiscono e superano prove di danza, canto e cabaret. Però abbiamo introdotto altre cose con l'Autoflop, che mi piace moltissimo!”.



Il game show mette dunque a confronto cinque o sei concorrenti che devono indovinare quale personaggio noto si nasconde in una cabina da spiaggia. Lo faranno esibendosi in varie performance e ottenendo così un punteggio pari al numero di domande che potranno rivolgere al vip misterioso. Il titolo del programma cambia da "Cultura Moderna" in "La Nuova Cultura Moderna" e ad affiancare Mammucari ci sarà Laura Forgia, ex prof di L'Eredità, ex tentatrice di Temptation Island ed ex concorrente di Pechino Express a cui Ricci ha riservato il ruolo speciale di Marzullina e il cabarettista Carlo Kaneba.



Mammucari non svela chi saranno i personaggi misteriosi coinvolti ma svela chi avrebbe tanto voluto in scena: "Senz'altro papa Bergoglio e non mi dispiacerebbe affatto avere anche Donald Trump".