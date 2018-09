Peggiorano le cose fra Sossio e Ursula, già iniziate male nella puntata d'esordio di Temptation Island Vip con un litigio prima ancora di approdare. Le avances verso la single Sara si fanno sempre più spinte, fra carezze e baci sul collo che feriscono profondamente la fidanzata. Sara nonostante tutto si fa scrupoli, soprattutto per l'atteggiamento di Sossio nei suoi confronti durante una discussione nel villaggio dei fidanzati. "Dal mio uomo voglio protezione", gli ricorda e lui non esclude di poter essere quell'uomo. Di fronte a questi video, Ursula non ha più dubbi: "Sta corteggiando un'altra e mi sta solo dando conferma dei dubbi che avevo. Mi ha sempre tradita. Siamo entrati come coppia e lui si comporta di single. Se non è successo niente è solo perché la single non ci sta."