Temptation Island Vip: Stefano e Nicoletta sono la seconda coppia a lasciare il programma

Seconda puntata, seconda coppia che abbandona. Questa volta è toccato a Stefano e Nicoletta, il cui rapporto si è profondamente incrinato per delle incomprensioni mai venute a galla prima della partecipazione a Temptation Island Vip. Dopo aver visto Stefano flirtare animatamente con la single, Nicoletta chiede un falò di confronto anticipato al quale lui però non si presenta. Ben decisa a lasciare il programma, viene convinta da Simona a tenere duro e portare avanti la sua avventura sull'isola: Nicoletta accetta ma non passa molto prima che chieda un secondo falò. Questa volta Simona intercede per lei e chiede a Stefano di restare sulla spiaggia e aspettare il fatidico confronto.



"Ero sicuro di poter affrontare qualsiasi cosa", spiega dopo aver visto il video che lo aspettava. "Qui ho scoperto che abbiamo dei problemi che lei non mi ha mai detto. Mi piaccionon le donne forti, sono un maschio alfa e in lei ho visto un caratterino pimpante, ma in alcuni momenti la vedo fragile e questa insicurezza mi infastidisce." Arriva infine anche Nicoletta, che subito prende parola: "Ero sicura del nostro amore e di tutto quello che mi hai promesso. Non mi sono fatta avvicinare da nessuno per l'enorme rispetto che provo per noi." Stefano passa all'attacco ed è un continuo botta e risposta finché non iniziano a vedere assieme i rispettivi video sotto l'occhio vigile di Simona, che dopo numerose accuse reciproche si vede costretta a porre la fatidica domanda: volete uscire da soli, o assieme?



Dopo una breve riflessione, entrambi rispondono che lasceranno il programma assieme perché il sentimento è troppo forte per lasciarsi abbattere.