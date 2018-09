Temptation Island Vip, la sexy maestra stoppa le polemiche: "Pronta a confrontarmi"

"Temptation Island Vip": Emma, una maestra elementare tra le tentatrici Facebook 1 di 14 Facebook 2 di 14 Facebook 3 di 14 Facebook 4 di 14 Facebook 5 di 14 Facebook 6 di 14 Facebook 7 di 14 Facebook 8 di 14 Facebook 9 di 14 Facebook 10 di 14 Facebook 11 di 14 Facebook 12 di 14 Facebook 13 di 14 Facebook 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il "Corriere Veneto" riporta quello ad Arzignano è diventato un po' il casus belli del giorno. Sono in tanti a difendere la 29enne insegnante della scuola "Fogazzaro". Molti genitori sottolineano come una volta dietro la cattedra lei "preparata, gentile, paziente, disponibile e infinitamente dolce con i bambini", e che in fondo "quel che fa nel tempo libero è affar suo".



Altri però non la pensano così. "Quando fai una trasmissione televisiva che tutti possono vedere non è più una questione privata" sottolinea qualcuno, mentre qualcun altro non discute il suo valore come insegnante ma ne fa una questione di immagine: "Quello che fai dovrebbe rispecchiare il ruolo che scegli di avere nella società - commenta un suo compaesano -. Un' educatrice in un programma come questo un tantino stona". A lanciare la polemica, tra l'altro, è stata l'assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan, che ha definito la situazione "paradossale", parlando addirittura di "danno alla categoria". Come finirà? Intanto Emma nella scuola non è di ruolo ma è una precaria e quindi non è detto che la sua esperienza nella scuola prosegua. A prescindere dalla polemiche.