Temptation Island Vip, l'attesa è finita: le celebrità si mettono alla prova

Quanto è vero il loro amore? La loro storia d’amore è solida a sufficienza? Sono certi di riuscire a costruire un futuro insieme? Possono fare progetti di vita e creare insieme una famiglia? E’ tutto da scoprire, da verificare in questo viaggio antropologico che si svolge in un Resort da sogno in Sardegna e più precisamente il "Relais Is Morus". Un angolo di paradiso dove a fare da cornice oltre al mare cristallino è un’oasi mediterranea tra allori, mirti, ginepri ed eucaliptus. In quattro prime serate assisteremo al dipanarsi delle storie, a partire dalla prima puntata, con lo sbarco delle coppie, i saluti e le promesse di rito, e la separazione dai rispettivi compagni. A tentarli saranno 23 affascinanti donne e uomini single.



Al falò Simona Ventura raccoglierà, dopo la visione dei filmati, riflessioni e reazioni del gruppo accompagnando i protagonisti nel loro viaggio sentimentale e cogliendo gioie, dolori, rabbia e malinconie legati al loro amore. Nell’ultimo falò di confronto, rigorosamente faccia a faccia, la domanda a cui i componenti dello coppie dovranno rispondere definitivamente a Simona è la più importante: "Volete tornare a casa con la persona con cui sei arrivato/arrivata?"



LE SEI COPPIE CHE PARTECIPANO:

la spumeggiante attrice e show girl Valeria Marini con il fidanzato imprenditore Patrick Baldassarri; l’ex calciatore e conduttore Tv Stefano Bettarini e la giovane e bella Nicoletta Larini, stilista e figlia dell’ex pilota di Formula uno Nicola; Andrea Zenga, figlio d’arte - in quanto calciatore nel ruolo di portiere - e la compagna Alessandra Sgolastra; la bellissima ex tronista Nilufar Addati e il suo neofidanzato Giordano Mazzocchi; il top manager del marchio Coconuda Fabio Esposito e la sua dolce metà e sua consulente aziendale Marcella Esposito e Sossio Aruta, calciatore e notissimo volto del trono over di Uomini e Donne con la sua amata Ursula Bennardo.



Ad ascoltare le loro paure, i loro timori, le loro insoddisfazioni ma anche a godere dei loro sorrisi, della loro gioia e allegria ventitre giovani perlopiù noti e di bella presenza che sono: la web influencer a cui hanno affibbiato un flirt con Cristiano Ronaldo Laura Bragato; l’impiegata nella studio di un commercialista ed ex compagna del pilota della Superbike Niccolò Canepa Barbara Fumagalli; Laura Cremaschi, la notissima “Bonas” del programma di Paolo Bonolis “Avanti un altro”; la modella ed ex moglie del calciatore Blerim Dzemili Erjona Suvemani, imprenditrice immobiliare; la teacher di inglese Emma Dalla Benetta; la modella Ausra Belekaite; l’impiegata di uno studio medico Federica Ciocci; la bellissima personal trainer Sara Melucci; la studentessa di comunicazione della moda Carla Cinciripi; la studentessa di psicologia Martina Dattola e la ballerina Elena Berlato.



E ancora... il cantante e autore musicale, figlio del grande Vasco, Davide Rossi; il giocatore di calcio del Cracovia e star della tv spagnola Ivan Gonzales; il palestratissimo e indimenticabile “lenticchio” Francesco Chiofalo; l’ex calciatore, poi tronista di “Uomini e Donne”, oggi aiuto regista Giorgio Alfieri; Pierpaolo Pretelli, ex velino della trasmissione di Antonio Ricci “Striscia la notizia” ed ex fidanzato dell’attrice Ariadna Romero che gestisce un ristorante; gli ex corteggiatori di “Uomini e donne” Nicolò Raniolo, educatore cinofilo, e Nicolò Ferrari, lo studente di giurisprudenza che si occupa anche della gestione del patrimonio familiare e l’ex tronista e gieffino, apprendista tatuatore, Andrea Cerioli… colui che ha seguito le orme del padre ed è responsabile commerciale nell’azienda vinicola famigliare Andrea Tacconi; il consulente finanziario Artur Dainese, il modello e retail manager di un’azienda editoriale Guido Cicogna e l’attore e chirurgo estetico Antonio Braucci.