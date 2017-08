Temptation Island, Valeria in lacrime: "Alessio si è dimenticato di me"

Si fa sempre più complicata la situazione tra Valeria e Alessio, una delle coppie protagoniste di "Temptation Island", il programma di Canale 5 giunto alla terza puntata. "Tanto peggio di così non può andare" afferma la ragazza prima di visualizzare l'ennesima clip che ritrae il fidanzato sempre più coinvolto nell'intreccio con la single Carmen, con la quale c'è intesa dal primo episodio della trasmissione. Tra i due il rapporto migliora giorno dopo giorno e l'uscita dal villaggio gli ha permesso di legare ancora di più. "Siamo entrati qui dentro da fidanzati - si sfoga la donna, che soffre a tal punto da non voler più guardare i filmati - lui si sta creando una storiella, si è completamente dimenticato di me." L'ultima spiaggia per Alessia si chiama Paolo, il single che per lei aveva mostrato parecchio interesse: spera infatti che Alessio possa ingelosirsi nel vederla con un altro uomo e quindi tornare sui suoi passi.