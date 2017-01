Temptation Island, ultimo falò: ecco chi ha resistito e chi è scoppiato

Georgette e Davide hanno quindi resistito e lasciato Temptation Island insieme e stanno ancora insieme. Nella puntata finale del reality, in realtà a far marcia indietro è stato Davide, che, dopo aver dato l'impressione di aver perso definitivamente la testa per la single Karina , ha ammesso di amare Georgette e di scegliere lei per il suo "dopo". Si sono distinti per la profondità dei sentimenti invece Ludovica e Fabio, che sebbene siano stati messi alla prova tanto quanto gli altri, si sono rivelati sin dall'inizio la coppia più stabile, sebbene le loro spiegazioni e giustificazioni non hanno convinto del tutto il pubblico.

I colpi di scena e le scintille hanno invece contraddistinto il percorso della coppia formata da Valeria e Roberto. Lui, dopo un week passato a flirtare con la single Melissa, aveva pensato di poter continuare anche dopo, ma Melissa gli ha dato un bel due di picche: "Esci da una storia importante, prendi tempo" gli dice lei quando il siciliano, dopo il falò in cui dice addio a Valeria, torna per dirle di andare via insieme. Anche Valeria però lo ha "mollato", dopo lo sconcertante video a cui ha dovuto assistere durante la penultima puntata. Fidanzati da sette anni, per loro Temptation island è stata il vaso di Pandora. Sui social naturalmente tutti hanno tifato per Valeria, che dopo la messa in onda dell'ultima puntata ha ringraziato su Instagram per l'affetto e la vicinanza.



Bilancio finale? Solo due coppie sono davvero scoppiate nel corso dei 21 giorni di tentazioni in Sardegna. Quelle che sono riuscite a superare gli ostacoli e a confermare il loro amore sono: Mariarita e Luca, Roberta e Flavio, Georgette e Davide, e per la gioia dei fans di "Uomini e Donne" anche Fabio e Ludovica. Ma chissà cosa succederà nei prossimi mesi.