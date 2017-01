16 settembre 2015 Temptation Island, tra Mauro e Isabella cʼè ancora Marta La tentatrice mette in crisi la coppia, che sembra pronta a promettersi amore eterno

Dopo "Temptation Island" Mauro ha dovuto affrontare Marta, che sembra essere ancora un pericolo per la sua storia con Isabella. Sull'isola era scoccato qualcosa con la provocatrice, che ora ha esposto la sua versione dei fatti: "E' nato un feeling e sotto le coperte è accaduto quello che è accaduto, se vuoi scendo nei particolari...". L'allusione non è piaciuta a Mauro, che ha ribattuto: "Non è successo niente, ti ho solo preso la mano".

Temptation Island, tra Mauro e Isabella c'è ancora Marta 1 di 9 Instagram Instagram Temptation Island, tra Mauro e Isabella c'è ancora Marta La tentatrice mette in crisi la coppia, che sembra pronta a promettersi amore eterno 2 di 9 Instagram Instagram Temptation Island, tra Mauro e Isabella c'è ancora Marta La tentatrice mette in crisi la coppia, che sembra pronta a promettersi amore eterno 3 di 9 Instagram Instagram Temptation Island, tra Mauro e Isabella c'è ancora Marta La tentatrice mette in crisi la coppia, che sembra pronta a promettersi amore eterno 4 di 9 Instagram Instagram Temptation Island, tra Mauro e Isabella c'è ancora Marta La tentatrice mette in crisi la coppia, che sembra pronta a promettersi amore eterno 5 di 9 Instagram Instagram Temptation Island, tra Mauro e Isabella c'è ancora Marta La tentatrice mette in crisi la coppia, che sembra pronta a promettersi amore eterno 6 di 9 Instagram Instagram Temptation Island, tra Mauro e Isabella c'è ancora Marta La tentatrice mette in crisi la coppia, che sembra pronta a promettersi amore eterno 7 di 9 Instagram Instagram Temptation Island, tra Mauro e Isabella c'è ancora Marta La tentatrice mette in crisi la coppia, che sembra pronta a promettersi amore eterno 8 di 9 Instagram Instagram Temptation Island, tra Mauro e Isabella c'è ancora Marta La tentatrice mette in crisi la coppia, che sembra pronta a promettersi amore eterno 9 di 9 Instagram Instagram Temptation Island, tra Mauro e Isabella c'è ancora Marta La tentatrice mette in crisi la coppia, che sembra pronta a promettersi amore eterno leggi dopo slideshow

Nello studio di "Uomini e Donne" il confronto si è fatto sempre più acceso. La provocatrice, infatti, non ha voluto passare per bugiarda e ha replicato: "Ci sono anche le testimonianze video, da quando hai iniziato a massaggiarmi fino alla fine della serata. Il giorno dopo mi hai anche chiesto Com'è stato ieri sera?". Un po' in imbarazzo, Mauro ha così provato a difendersi: "Il mio comportamento è stato uno dei peggiori, lo ammetto. Per questo ho chiesto perdono ad Isabella".