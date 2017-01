Temptation Island, torna il reality che mette alla prova la solidità di coppia

Il docu-reality ha come protagoniste infatti proprio sei coppie non sposate e senza figli e racconta in maniera unica la vera sostanza che lega due persone aldilà della generica definizione di “rapporto di coppia”. Al loro arrivo, immerse nella natura incontaminata dell’isola, le sei coppie vivranno divise all’interno di un villaggio e isolate dal resto del mondo: da una parte i fidanzati soggiorneranno con dodici giovani donne single e dall’altra le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a dodici uomini single.



Nel corso delle tre settimane, i fidanzati e le fidanzate non avranno nessun contatto con l’esterno, né dovere verso il proprio partner ma solo il desiderio di vedere con occhi diversi la reale natura dei loro sentimenti e porsi delle domande sulla propria storia d’amore. Per fidanzati e fidanzate ogni giornata trascorsa sull’isola offrirà tante opportunità per conoscere meglio se stessi, mentre il contatto con il gruppo di single sarà l’occasione per valutare i limiti e i punti di forza della relazione di coppia, il tutto in un clima divertente e rilassato tra natura, sport e escursioni nella Terra dei Nuraghi.



Al calar del sole è il momento del Falò ad attendere le coppie, ovvero l’appuntamento più atteso ma allo stesso tempo temuto dai protagonisti. Durante il falò, accompagnati da Filippo, i protagonisti potranno vedere alcuni filmati con gli estratti salienti della vacanza della propria dolce metà e fare così le prime valutazioni sul comportamento del partner. Al termine del viaggio, allo scadere dei 21 giorni trascorsi lontani l’uno dall’altro, le sei coppie si ritroveranno insieme davanti all’ultimo falò e dovranno così rispondere alla domanda cruciale di Filippo: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”. Da una sola risposta le coppie protagoniste potranno avere la conferma della solidità del proprio rapporto o del fatto che la vita di coppia non è esattamente come quella che si erano immaginati prima di Temptation Island.