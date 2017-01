Temptation Island, Roberta mette alle strette Flavio

Falò decisivo per Roberta e Flavio, che dopo sei anni insieme devono decidere se continuare o meno la loro storia d'amore. A "Temptation Island" Flavio ha incontrato Diana e l'attrazione tra i due sta mettendo in serio pericolo la relazione con la compagna ufficiale. Per questo motivo Roberta ha chiesto un incontro urgente. I due riusciranno a superare la crisi o prenderanno strade separate?