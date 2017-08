Temptation Island, Riccardo e Camilla abbandonano il programma

Se Riccardo e Camilla si sono definitivamente chiariti, proseguono i battibecchi tra Francesco e Selvaggia. Lui intima a lei di non sbirciare più sul suo cellulare ("Il telefono mio non lo guardi più, punto"), la ragazza invece scoppia a piangere perché crede che il suo compagno stia cedendo alle lusinghe della single Desirée ("Non so più se gli interesso, non capisco perché fa così"), con la quale pensa stia da tempo flirtando.



Nicola sembra essere sempre più attratto da Antonella, e la sua Sara è ormai persa nell'ira ("Stop! Uno così non si merita una come me"). In effetti, non è il massimo per una ragazza vedere il proprio compagno che balla in acqua con una single ("Mi ha deluso, non è l'uomo che fa per me. Ha la patente di str..."). Eppure Nicola pare geloso di Sara: lei fuma in compagnia del single Andrea, e il fidanzato si chiede se lei non ne sia attratta ("Perché davanti a me non fuma e con lui sì?").



"Con Veronica non sto bene: sto rivalutando la nostra storia": con queste parole Antonio sembra "scaricare" la sua compagna, anche perché nel frattempo ha trovato una bella intesa con la single Jessica.



Non corre buon sangue nemmeno tra Francesca e Ruben: lui viene preso in giro dai compagni per il suo abbigliamento, e lei non gradisce ("La figura della polla che sta con il pollo non la faccio"). Ruben, a sua volta, è indispettito dalle parole della sua compagna, che già nella prima puntata non erano dolci ("Le voglio troppo bene, ma non può continuare così").



In ultimo, a Valeria non va giù il presunto flirt in corso tra Alessio e Carmen: se il ragazzo dice alla single che l'avrebbe invitata a cena se non fosse un partecipante al programma, la sua ragazza (che ha un buon rapporto con il single Paolo) esprime tutto il suo disappunto per il comportamento di Alessio, che non è approvato nemmeno dai suoi stessi compagni maschi.