Temptation Island, per le quattro coppie è il momento della verità

Ultimo appuntamento con " Temptation Island " ed è il momento della verità per le quattro coppie dello show condotto da Filippo Bisciglia , in onda martedì 28 luglio, alle 21.10, su Canale 5. I fidanzati si ritroveranno faccia a faccia al falò conclusivo e dovranno decidere se lasciare il programma da soli o insieme ai partner. Nella puntata precedente Alessandra aveva chiesto di anticipare il suo confronto con Emanuele . La resa dei conti è arrivata.

L'ultima puntata si apre con l'atteso confronto tra Emanuele e Alessandra, e la decisione finale per entrambi.



I fidanzati Amedeo, Dario e Mauro vedranno invece come le fidanzate hanno trascorso il week end da sogno con i single prescelti. Per i tre ragazzi i filmati saranno determinati prima dell'ultimo falò.



Isabella affronterà Mauro, alle prese con un nuovo litigio con Marta, mentre Dario scoprirà che tutto quello che ha visto di Claudia con il single Marco era solo un scherzo.



Ad attendere Alessia ci sarà invece un insolito falò. Amedeo non si presenterà al confronto finale, ma questo non sarà l'unico colpo di scena della puntata: dopo le decisioni prese davanti al fuoco, uno dei fidanzati tornerà sui suoi passi.