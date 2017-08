Temptation Island, Nicola e Sara: la coppia scoppia, ma un mese dopo...

Anche nella quinta puntata di "Temptation Island" non sono mancate le sorprese e i colpi di scena. A tenere banco per tutto il corso della serata sono stati Nicola e Sara, giunti con il falò di confronto alla rottura totale, o forse no...



Dopo settimane di riflessioni, flirt e accuse reciproche, i due fidanzati si sono rivisti di fronte al conduttore Filippo Bisciglia per decidere se continuare la relazione o chiudere il rapporto. "Mi hai mancato completamente di rispetto, non hai la minima idea di ciò che hai combinato. Tu non sei l'uomo della mia vita" afferma con decisione la donna appena vede Nicola, scoppiato subito in lacrime.



Anche il ragazzo ha però da ridire sui comportamenti della donna, ma dopo tante critiche cerca di tornare sui suoi passi e riconquistare il cuore di Sara: "Io ho scelto te e ti sceglierò per sempre. Io sono convinto che tu sia la donna della mia vita, sarai la madre dei miei figli. Io ho capito che ti amo". Le parole di Nicola però non servono per intenerire la sua fidanzata, determinata nel portare avanti la decisione presa: "Torno a casa da sola. Mi hai persa" conclude Sara lasciandosi alle spalle un Nicola davvero disperato.



Ma quando la coppia sembra essere giunta davvero al capolinea, ecco il nuovo colpo di scena. Un mese dopo il falò di confronto Filippo incontra nuovamente i due protagonisti della trasmissione di Canale 5 per capire se il loro rapporto potrebbe nuovamente prendere il volo. "Grazie a Temptation Island adesso ci amiamo di più - afferma Sara facendo capire che la loro storia sta vivendo una nuova era - passiamo molto tempo insieme, ci confrontiamo su ogni cosa, abbiamo scoperto un lato del nostro carattere che prima non conoscevamo."