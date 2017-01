Temptation Island, Ludovica e Fabio sono già in crisi

"Temptation Island" è stato lo show leader assoluto della prima serata sul target commerciale con il 17.42% di share (2.786.000 spettatori) e ben il 32% di share sul target 15-24 anni. Vittoria schiacciante anche sul fronte social con l’hashtag ufficiale #TemptationIsland che ha dominato per l’intera serata la classifica dei Trending Topic Italia e conquistato il secondo posto nei TT Mondiali.



A tenere banco nella puntata d'esordio è stata la love story tra Ludovica e Fabio. L'amore è nato da appena due mesi nello studio di "Uomini e Donne", ma la gelosia di lei sta già minando le basi del rapporto. Dopo qualche giorno lontano dalla fidanzata, Fabio si è sfogato con la sua tentatrice spiegando che "vivo un bel rapporto, ma come tutti i rapporti ci sono cose che vorrei modificare. Non mi piace la sua gelosia eccessiva".



Un'uscita in pineta è stata l'occasione anche per un contatto fisico tra i due e la 'terza incomoda' Melissa crede di avere buone probabilità di indurlo in tentazione: "Mi ha detto che non si apre facilmente ma con me l'ha fatto. Questo vuol dire che ha visto qualcosa in me. Il loro problema è la gelosia e può darsi che un giorno lui si stancherà".