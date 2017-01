Temptation Island, le tentazioni si fanno sempre più forti

" Temptation Island " riserva nuove sorprese ai fan. Nella quarta puntata, in onda stasera, alle 21.10, il docu-reality di Canale 5, ideato da Maria De Filippi , entra in una nuova fase. I braccialetti consegnati ai concorrenti all'inizio del programma non avranno più valore e i ragazzi potranno cominciare a conoscere chiunque senza alcun vincolo. Una novità che alimenterà nuove tentazioni, mentre continuano le tensioni tra alcune coppie.

A essere maggiormente in crisi sono Alessia e Alessandra. Le ragazze sono sempre più preoccupate dall'atteggiamento dei rispettivi fidanzati, che sembrano ben lieti di approfondire la conoscenza con le tentatrici. Alessia è sempre più tesa per l'evolversi della situazione tra il suo Amedeo e Chiara, mentre Alessandra teme molto Fabiola, sempre più vicina a Emanuele. Tutt'altro che serena, anche Isabella, che vede il suo Mauro allontanarsi e guardare in maniera sempre più interessata a Marta. Per l'ex protagonista del trono over di Uomini&Donne, la situazione si sta facendo davvero insostenibile. Dopo la rottura tra Aurora e Gianmarco scoppierà un'altra coppia?