Temptation Island, le lacrime di Valeria e il perdono di Roberta

La quinta puntata termina così con le lacrime di Roberta a stento trattenute nel vedere il filmato che mostra il suo fidanzato Roberto che bussa alla porta di Melissa durante la notte. Lei non apre, e il giorno dopo gli spiega il perché: "Era inevitabile che dopo la giornata che abbiamo passato insieme potesse succedere qualcosa tra di noi e io non me la sono sentita perché tu sei sempre fidanzato. A me chi me lo dice che appena la rivedrai non ti cambierà tutto?". Valeria è spettatrice sconcertata del "tradimento" del suo fidanzato e si sfoga con le altre single cercando conforto tra loro. Il paradosso è però che quando Roberto vede il filmato del weekend di Valeria con il single Leonardo s'infuria perché la sua fidanzata conversa con un altro. La coppia è seriamente a rischio.

Happy end invece per Roberta e Flavio, che dopo un lungo confronto si riprende il fidanzato fedifrago e non solo: subito dopo la messa in onda su Instagram gli scrive una vera e propria dedica d'amore.



Per la coppia Ludovica/Fabio niente di rilevante, dal momento che Ludovica ha deciso di passare il weekend da sola: "Penso che sia maturata molto e spero che quest’esperienza dia tanto al nostro rapporto” dice Fabio. Ma quando è Ludovica a vedere le immagini del fine settimana del suo fidanzato con la single Francesca, queste sono le sue parole: “Non esce con me come è vero che mi chiamo Ludovica Valli”, dice lei tornando dalle altre ragazze, ma poi aggiunge in confessionale.: “Io vedo queste cose e penso già di averlo perso. Adesso se lo avessi davanti lo bacerei comunque, è quello il problema”.



Anche per Georgette arriva il momento di vedere le immagini del week end di Davide e Karina. E Georgette commenta: “Secondo me si sono anche baciati ma non mi fa né caldo né freddo, ormai lui mi è scaduto troppo”...



Per le altre tre coppie rimaste al villaggio, Fabio/Ludovica, Davide/Georgette e Roberto/Valeria adesso è solo questione di ore in attesa dell'ultimo falò di confronto. Solo allora si saprà chi ha resistito alle tentazioni dell'isola e potrà tornare a casa con il partner o la partner con cui è arrivato/a sull'isola.