Temptation Island, la trasformazione di Ruben fa ingelosire Francesca

Ruben non riesce proprio a levarsi dalla testa la tanto amata Francesca, che davanti alle telecamere di "Temptation Island" si sta allontanando da lui, lamentandosi per tutto ciò che non funziona nel loro rapporto. Per non perderla, il ragazzo sarebbe pronto a tutto, anche a cambiare totalmente per apparire diverso agli occhi della fidanzata. Decide così di cambiare look e atteggiamento e grazie al sostegno degli altri ragazzi e alla partecipazione di un'attrice mandata apposta dalla produzione, il ragazzo prova a fare ingelosire Francesca. "Lei è troppo sicura di come io possa comportarmi qui - spiega Ruben - perciò voglio vedere se rischiando di perdermi cambia atteggiamento nei miei confronti. Vorrei dare una scossa perché mi vede in maniera diversa da quello che sono veramente." Il piano architettato nel villaggio degli uomini prende corpo e riesce a scatenare la reazione sperata: al momento di vedere il filmato, Francesca inizialmente non sembra sorpresa, ma poi si mostra gelosa e colpita per ciò che evidentemente non si sarebbe mai aspettata.