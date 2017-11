Temptation Island, il confronto tra Valeria e Alessio: prima si lasciano e poi...

Il confronto tra Valeria e Alessio vissuto durante l'ultima puntata di "Temptation Island" è stato il riflesso di quanto la coppia ha mostrato nei 21 giorni vissuti davanti alle telecamere del programma di Canale 5. Tante critiche e molte lamentele per tutto ciò che nella loro relazione non andava, pensieri e sfoghi che durante l'esperienza hanno allontanato i due prima di rivederli nuovamente insieme. La rabbia di Valeria viene fuori in un discorso che mette definitivamente alle corde il suo ragazzo, ma quando sembra aver preso la decisione finale di tornare a casa da sola i sentimenti prendono il sopravvento e la donna decide di tornare immediatamente sui suoi passi.