8 luglio 2015 Temptation Island, Gianmarco lascia Aurora e il programma Dopo il bacio tra la ragazza e il tentatore Giorgio, il 24enne di Latina ha deciso di lasciare al fidanzata e il docu-reality di Canale 5

Scoppia la prima coppia a "Temptation Island". Dopo 13 giorni, Gianmarco Valenza lascia la fidanzata Aurora Betti, protagonista delle prime due puntate del docu-reality di Canale 5 per la sua liason con il tentatore Giorgio Nehme. Tra i due c'è stato anche un bacio che il fidanzato ufficiale non ha gradito, tanto da richiedere un falò speciale, al termine del quale ha deciso di lasciare il programma. Intanto sale la tensione tra Isabella e Mauro.

Il legame tra Aurora e l'ex ballerino di Amici Giorgio è esploso in pochi giorni, suscitando da subito le reazioni di dolore del fidanzato di lei, Gianmarco. Il primo vero triangolo della seconda stagione di Temptation Island è stato suggellato dagli incontri ravvicinati tra la 21enne di Pescara e il bel tentatore. Incontri in cui ci sarebbe scappato anche un bacio, dopo soli 11 giorni dall'inizio del programma. Lui gongola mentre racconta l'episodio agli altri tentatori. Lei nega. Ma poco importa, perché al primo presunto gesto d'intimità, avvenuto in camera di Giorgio, ne segue in breve un altro a favore di telecamera, durante un'uscita in spiaggia.

AURORA E GIORGIO ESCONO ALLO SCOPERTO

Per Gianmarco la misura è colma: "Pensavo sinceramente di aver trovato la donna della mia vita. Non credo ci sia motivo di continuare un percorso del genere. Non vale la pena sprecare del tempo con lei", afferma il ragazzo, scoppiando poi in lacrime.



La produzione mostra ad Aurora la reazione del fidanzato e lei minimizza: "C'è stato solo un altro bacio con un'altra persona. Non la vedo come una cosa così importante", dice. Più che del fidanzato, la ragazza sembra preoccuparsi del futuro della sua neonata relazione con Giorgio, che le dice di voler uscire da Temptation Island e proseguire la loro storia fuori.

Al falò di confronto tra Aurora e Gianmarco, il ragazzo si sfoga: "Mi hai mancato di rispetto". Lei nega e si giustifica dicendo che "Giorgio non è il primo che passa". "Ho fatto un percorso che mi ha portato a capire che la mia felicità non sei tu, forse con te non era amore", dice la ragazza, che prova a sottrarsi alle accuse del fidanzato, con il quale, prima di partecipare al programma, ha convissuto per otto mesi. Gianmarco si arrende: "Esco da Temptation Island da solo, convinto della decisione e fiero di me stesso", dice a Filippo Bisciglia.

IL FALO' DECISIVO

Il ragazzo torna a casa, mentre Aurora si rituffa subito tra le braccia di Giorgio.

AURORA TRA LE BRACCIA DI GIORGIO