Temptation Island, Francesco alla riconquista di Selvaggia

Anche la quinta puntata di "Temptation Island" ha riservato momenti cruciali per la relazione tra Francesco e Selvaggia, che sta tenendo col fiato sospeso i telespettatori di Canale 5. Mentre la donna ha deciso di rimanere al villaggio delle fidanzate, il suo uomo ha invece preferito concedersi il weekend da sogno con Desirée, la tentatrice che dall'inizio del programma lo sta corteggiando in maniera molto provocante. Ma se la single sta già progettando un futuro insieme al di fuori del programma, lui appare più frenato del solito, anche se non risparmia altre critiche nei confronti della fidanzata.



Selvaggia rimane molto delusa dal comportamento di Francesco e si concede un momento di riflessione molto intimo, che viene fatto vedere sotto forma di filmato anche al ragazzo romano. "Se lei vuole tornare, io me la riprendo, subito. La amo" afferma con decisione Francesco dopo il pinnettu.