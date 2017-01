20 luglio 2016 12:17 Temptation Island, Ernesto lascia Gabriella ed esce da solo Confronto anche per Mariarita e Luca, con la fidanzata che gli perdona la sbandata ed esce insieme a lui: record di ascolti con più di 3 milioni di spettatori e il 30 per cento di share

Nella terza puntata di "Temptation Island" due coppie hanno dovuto affrontare scelte importanti. I primi a sedersi insieme di fronte al falò sono stati Mariarita e Luca. La fidanzata gli perdona la sbandata ed esce insieme a lui. Diverso finale per Ernesto e Gabriella, con il ragazzo che decide di mettere una pietra sopra il rapporto a causa delle tensioni con la famiglia. Lacrime anche per Georgette, che scopre il suo Davide diverso da come si aspettava.

Mariarita aveva voluto un confronto immediato con Luca, dopo aver visto gli atteggiamenti affettuosi del fidanzato con la provocatrice Irene. La coppia ripercorre il percorso sull'isola e lei si dice delusa del suo comportamento: "Mi hai mancato di rispetto, senza limitarti e senza considerare la motivazione principale che ci ha portato qui". Diverso il punto di vista di Luca che dichiara di non aver "mai messo in dubbio il nostro rapporto". Nonostante i problemi, però, scelgono di uscire insieme come coppia.

Alla resa dei conti anche Gabriella e Ernesto, che devono affrontare i problemi che la coppia ha con la famiglia di lui. Il fidanzato non riescie più a tollerare i giudizi negativi di lei nei confronti dei suoi genitori: "Sei stata sleale con me e con la mia famiglia. Prima di entrare qui ti avevo chiesto espressamente di non parlare male di nessuno, invece hai sparato a zero su tutti". Secondo Gabriella questo era l'unico modo per fargli affrontare il problema, ma lui non ci sta e torna a casa da solo.

Per settimane Georgette aveva desiderato che il fidanzato Davide si esponesse un po' di più, ma ora che l'ha fatto non le è piaciuto per niente. Nei filmati il ragazzo ha infatti confessato di essere molto tentato da Karina e ha ammesso che "se dovessi scegliere ora, non so se uscirei con Georgette. Non so se l'ho mai amata o se era solo abitudine".