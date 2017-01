Temptation Island, ecco le coppie che si mettono alla prova

Gianmarco (24 anni) - Aurora (21 anni) stanno insieme da otto mesi. Gianmarco definisce Aurora una ragazza fredda, mentre lui al contrario la riempie di gesti carini e non le fa mai mancare nulla. Gianmarco ha deciso di partecipare a “Temptation Island” perché vorrebbe far emergere il lato dolce e geloso di Aurora.



Mauro (40 anni) - Isabella (41 anni) sono insieme da sei mesi e si sono conosciuti nell'ultima stagione di “Uomini e Donne Senior”. Vorrebbero andare a vivere insieme e lei sarebbe pronta a mollare tutto e trasferirsi da lui. Isabella partecipa a “Temptation Island” perché per Mauro sta cambiando la sua vita e vuole capire se ne valga la pena o meno.



Salvatore (26 anni) – Teresa (28 anni) sono insieme da cinque mesi e si sono conosciuti nell'ultima edizione di "Uomini e Donne”. Il loro percorso è stato travagliato, anche per via dei loro caratteri simili: entrambi sono infatti molto gelosi e orgogliosi. Teresa vuole partecipare a "Temptation Island" per imparare a gestire la sua gelosia, mentre Salvatore vuole darle le conferme che cerca per farle capire che é la donna della sua vita.