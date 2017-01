Temptation Island, ecco che fine hanno fatto le coppie

Temtation Island ha messo a dura prova le relazioni delle coppie: alcuni hanno abbandonato il programma da perfetti innamorati come Ludovica e Fabio , mentre altri hanno deciso di separarsi per sempre ( Valeria e Roberto / Gabriella e Ernesto ). Qualche coppia ha lasciato il programma insieme, ma con molti dubbi ancora nella testa ( Georgette e Davide ) e infine qualcuno ha deciso di riprovarci, nonostante le 'distrazioni' ( Roberta e Flavio / Luca e Mariarita ).

VALERIA E ROBERTO Al capolinea la storia tra Valeria e Roberto. Il fidanzato, dopo un weekend di flirt con la tentatrice Melissa, ha provato a tornare dalla compagna che però gli ha sbattuto la porta in faccia. Lei sta trascorrendo l'estate in compagnia degli amici e di lui non vuole proprio più sentir parlare.

GABRIELLA E ERNESTOErnesto ha deciso di lasciarla, per i commenti a suo dire poco rispettosi verso la famiglia. Hanno abbandonato Temptation Island soli e in lacrime, ma una volta fuori qualcosa sembra essere cambiato. Sui social, infatti, hanno condiviso commenti dal sapore nostalgico che potrebbero far pensare ad un riavvicinamento. Per ora, però, nessun ritorno di fiamma ufficiale.