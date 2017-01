22 luglio 2015 Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nellʼultima puntata

A "Temptation Island" si avvicina la resa dei conti per le quattro coppie rimaste. Dopo i week end da sogno, Amedeo è pieno di dubbi. Dario ha ricevuto risposte importanti, mentre Emanuele e Fabiola e Mauro e Marta sono sempre più vicini. Isabella decide che con Mauro è finita, ma vuole affrontarlo alla fine, mentre Alessandra chiede subito un falò di confronto con il fidanzato. Come è andata a finire lo scopriremo solo nell'ultima puntata.

Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale 1 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 2 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 3 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 4 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 5 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 6 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 7 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 8 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 9 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 10 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 11 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 12 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 13 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 14 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 15 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 16 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 17 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 18 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 19 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata 20 di 20 Da video Da video Temptation Island: due coppie ai ferri corti, la resa dei conti nel gran finale Isabella annuncia che con Mauro è finita, ma rimanda il falò. Alessandra decide di affrontare Emanuele, ma il faccia a faccia ci sarà solo nell'ultima puntata leggi dopo slideshow

Nella quinta e penultima puntata di Temptation Island non sono mancate sorprese. I week end da sogno organizzati dalla produzione hanno definitivamente sconvolto gli equilibri tra le coppie rimaste nei villaggi. Amedeo, chiamato nel pinnettu per guardare cosa è accaduto tra la sua Alessia e il single Alessandro, è sempre più confuso. Non sa che la fidanzata ha detto di aver pensato a lui per tutto il tempo e così si gode i suoi due giorni di assoluta libertà con la single Chiara.

IL PINNETTU DI AMEDEO

Dario è sconvolto dal video del week end trascorso da Claudia con il tentatore Marco. Non immagina di trovarsi davanti a uno scherzo orchestrato dalla sua fidanzata per scatenare una sua reazione. Esplode in un mix di lacrime e rabbia e solo una chiacchierata con Amedeo riesce a calmarlo: "Non so se ce la faccio, non posso immaginare di tornare a casa senza lei, la mia vita senza di lei... non riesco! - si sfoga il ragazzo, che è incredulo - Lei è sempre stata innamorata di me, anche quando l'ho tradita". Per Dario non ci sono più dubbi riguardo a sentimento che prova per la sua compagna.

LE LACRIME DI DARIO

Claudia di dubbi non ne ha mai avuti. Cercava conferme, ma non si aspettava una reazione così forte da parte del fidanzato.

IL FALO' DI CLAUDIA

Il week end da sogno tra Mauro e Marta ha dato solidità all'intenzione di Isabella di lasciare il compagno. Dopo aver trascorso due giorni da sola in una spa e aver ricevuto la visita della sua migliore amica, al falò delle fidanzate, l'ex protagonista del trono Over di Uomini & Donne si ritrova davanti nuove immagini della nascente relazione tra il suo compagno e la giovane single. Tra i due il feeling è evidente. Si scambiano parole dolci ed effusioni. Si scambiano anche bigliettini. A frenare Mauro è solo il pensiero di Isabella, ma l'uomo corteggia la ragazza e non nega di aver voglia di baciarla. Marta è infastidita dal fatto che alle parole non seguano i fatti. Ne nasce un litigio, chiarito il giorno dopo.

IL WEEK END DI MAURO E MARTA

Isabella è rassegnata: "Risposta definitiva, non è l'uomo per me, finisce qua", dice la toscana che spiega di non voler affrontare subito l'ormai ex compagno. "Non ho niente da dirgli. Dovrà essere lui a guardarmi negli occhi e parlare". Il faccia a faccia è rimandato al falò conclusivo.

LA DECISIONE DI ISABELLA

Chi invece vuole subito affrontare la situazione è Alessandra. Il legame di Emanuele e Fabiola è sempre più forte. Tra carezze e sguardi reciproci, i due progettano di rivedersi a Napoli. Emanuele sembra non pensare minimamente alla compagna, nemmeno quando la produzione fa suonare una canzone che la fidanzata gli aveva dedicato. Alessandra è senza parole. Piange e dice che il mondo le è crollato addosso. Filippo Bisciglia le propone di chiarire subito la situazione con il fidanzato e dopo qualche tentennamento la ragazza accetta.

LA DELUSIONE DI ALESSANDRA

Emanuele non si aspettava di essere chiamato al falò in anticipo. La scelta di Alessandra lo coglie di sorpresa, lo preoccupa. Non si sente pronto soprattutto a lasciare Fabiola, che non rivedrà più e che scoppia in lacrime. Si confida: "Questa cosa mi fa pensare ma non sono pentito. Non succede mai nulla per caso... Ti voglio bene", dice Emanuele. La ragazza risponde: "Non ti voglio perdere, capito?".

L'ADDIO TRA EMANUELE E FABIOLA

Arriva il momento del faccia a faccia tra Alessandra ed Emanuele. "Che cosa ti è successo? Mi hai distrutto", esordisce la ragazza. Ma per sapere come è andata a finire bisognerà attendere l'ultima puntata. Martedì 28 luglio le quattro coppie si ritroveranno davanti al fuoco e decideranno se continuare a stare insieme oppure no.